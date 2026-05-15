Moto3, Hakim Danish sorprende tutti nella FP1 del GP di Catalogna. Lontani Quiles e gli italiani

Un sorprendente Hakim Danish ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Montmelò le condizioni meteo non hanno aiutato i piloti a trovare subito il giusto feeling. Cielo grigio e temperatura di appena 12° hanno complicato i piani con l’asfalto catalano che rappresenta sempre una incognita non di poco conto per tutti.

Il miglior tempo della sessione mattutina porta la firma del malese Hakim Danish (KTM MT) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:47.478 davanti allo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) che accusa 201 millesimi, mentre è terzo il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 230. Quarta posizione per il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) con un distacco già importante di oltre 7 decimi (+0.702), quindi in quinta troviamo lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 853 mentre in sesta si posiziona l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 988.

Dalla settima posizione dell’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) i distacchi valicano il secondo (+1.024), quindi ottavo lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 1.031, nono il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.032 mentre completa la top10 lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 1.106. Non va oltre la 12a posizione il leader della classifica generale, lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 1.068 dalla vetta. Il primo degli italiani? Bisogna scendere addirittura fino alla 17a posizione di Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) che accusa quasi 2 secondi da Danish (+1.966), quindi 19° Guido Pini (Honda Leopard) a 2.094, mentre è 26° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 2.970 in ultima posizione.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le importantissime pre-qualifiche che scatteranno alle ore 13.15 e andranno a comporre la top14 che domani, in occasione delle qualifiche (ore 12.45) potranno evitare la Q1.