Moto3, Quiles va a caccia del tris al Montmelò. Sarà riscatto per Guido Pini?

Maximo Quiles per allungare, Guido Pini per reagire, Matteo Bertelle per proseguire. Tre piloti, tre storie differenti in vista del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana a Barcellona, precisamente sul mitico tracciato di Montmelò.

La situazione in ottica classifica si fa sempre più definita. L’ex rookie spagnolo in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team al momento viaggia in solitaria con 115 punti, quarantasei in più della Leopard Racing di Adrian Fernandez, secondo precedendo la Red Bull KTM di Alvaro Carpe, reduce da un pesantissimo 0 sulla pista di Le Mans.

Inutile dire che l’ambizione di Quiles sarà quella di centrare il terzo successo consecutivo e di indirizzare ancora di più un inizio di stagione oltremodo positivo. Attenzione però alla rabbia di Guido Pini (Leopard Racing), da sempre rivale del primo della classe e seriamente intenzionato a confezionare un weekend con i fiocchi, in modo da avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Sullo sfondo svetta invece Matteo Bertelle e la sua LEVEL-UP. Il giovanissimo centauro la scorsa settimana ha conquistato una commovente terza piazza che, è doveroso ricordarlo, ha sancito la fine di un periodo tormentatissimo e costellato da preoccupazione, timore e paura. Se è vero che l’appetito vien mangiando, è lecito aspettarsi una prova arrembante fin dal venerdì.