Monaco: “Jodar fenomenale: se non fosse acerbo, ci sarebbe da preoccuparsi…”

Oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner, che si è aggiudicato agevolmente il derby sul centrale con Andrea Pellegrino, anche Luciano Darderi ha staccato il pass per i quarti di finale sulla terra rossa del Foro Italico annullando quattro match point e battendo in rimonta il n.3 del ranking Alexander Zverev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Il problema dei campi di Roma è annoso. Non dimentichiamo che, da diversi anni, si giocano anche le pre-qualificazioni, quindi questi campi sono pronti da tempo. Però i campi principali sono più ‘posticci’, meno perfetti. La cura c’è, forse fin troppa. Per vedere il campo così colorato, forse si mette anche troppa terra. Poi c’è il clima: di giorno è una stagione, di sera un altro. E questo rende tutto più complicato, con rimbalzi pessimi. Zverev ha ragione, anche se ha rincarato un po’ la dose. Però è vero che c’erano tanti rimbalzi non buoni. Per Zverev comunque è una manna questa sconfitta, perché avere queste due settimane di stacco gli torneranno buone in vista di Parigi“, dice Monaco a proposito delle lamentele di Zverev per la scarsa qualità del campo su cui ha giocato ieri.

Sul difficile momento di Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente da Casper Ruud anche a causa di un problema fisico che complicherà ulteriormente il suo avvicinamento al Roland Garros: “Musetti non l’ho visto male, il problema è che Ruud è sceso in campo in una versione scintillante e con le idee molto chiare. Ruud, quando c’è, rimane uno dei giocatori più forti sulla terra. Musetti nel secondo set si è sciolto, ha affermato che giocava su una gamba sola: diciamo che si poteva finire un po’ meglio quella partita. Ieri ho capito qualcosa in più. Nelle dichiarazioni alimenta la sensazione che il problema sia un mix tra testa e fisico. Una serie di congiunzioni negative che gli hanno tolto serenità, e ne sta risentendo più di altri. Quando prima di Roma ha sentito quel fastidio muscolare, gli è crollato il mondo addosso. Gli infortuni di quest’anno sono meno gravi dal punto di vista medico, ma più preoccupanti dal punto di vista mentale. La sensazione che mentalmente stia enfatizzando questi problemi c’è. Al momento c’è l’ipotesi che non vada a Parigi. Amburgo lo escludo categoricamente“.

“Quello che è piaciuto di Darderi è che stia gestendo la partita in maniera più tranquilla, con più calma tra un punto e l’altro. Darderi aveva problemi di pressione, gli girava la testa. Faceva anche fatica a vedere la palla. Poi ha preso degli zuccheri e si è sentito male. Sarei stato curioso di vedere Jodar-Zverev, ma mi incuriosisce anche Jodar-Darderi. Bisogna vedere come ha recuperato tutte queste emozioni di ieri Luciano e se ne ha ancora per provare a battagliare. Ieri Jodar ha dato prova di essere un giocatore speciale contro una versione di Tien non irresistibile“, spiega la voce tecnica di Eurosport.

Sulla crescita impressionante di Rafael Jodar: “È fenomenale, il diritto lo può tirare ovunque. Quando va sotto ha delle reazioni incredibili. Io lo trovo supersonico. Poi ovvio che è acerbo, ma se non lo fosse ci sarebbe da iniziare a preoccuparsi…La suggestione Ferrero con Jodar ci sta, potrebbe dargli quel quid in più. Arriverà altissimo in classifica: intanto ha già superato Fonseca. Medvedev non me lo vedo perdere da Landaluce. Guardando chi c’è ai quarti nella parte bassa, mi viene una stretta al cuore: un Musetti al meglio sarebbe stato da finale”.

Un commento anche sul derby azzurro tra Sinner ed il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni: “Pellegrino ha fatto quello che auspicavo, giocando al meglio il suo tennis. Per scambi lunghissimi ha tenuto il ritmo di Sinner: ne esce a testa altissima. Ed è importante uscire con la sensazione di poter stare sul campo contro il n.1 del mondo: vale anche più delle vittorie precedenti“.

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