Ruud commenta il successo con Musetti: “È crudele, ma è lo sport”

Negli ottavi di finale del Foro Italico Casper Ruud, testa di serie numero ventitré, batte nettamente Lorenzo Musetti. Sull’andamento dell’incontro, il cui risultato non è mai in discussione, pesano sicuramente le condizioni fisiche precari del giocatore toscano. Nella conferenza stampa successiva al match lo scandinavo si è soffermato su una serie di temi proprio a partire dallo stato di forma del suo avversario

La tattica del match contro Musetti: “Dato che era da tempo che non affrontavo Lorenzo, ho fatto molte ricerche e ho visto molte delle sue partite qui a Roma. Ho anche guardato dal vivo il suo incontro contro Cerundolo e alla fine sembrava già soffrire fisicamente. Mi sono reso conto che, se le cose stavano così, dovevo farlo correre il più possibile. È crudele e brutale, ma questo è lo sport. Devi fare tutto il possibile per vincere. Ogni vittoria è importante per me. Ovviamente gli auguro di stare bene e di riprendersi al più presto, ma alla fine della partita si vedeva chiaramente che stava soffrendo”.

La sensazione di essere vicino alla propria miglior versione: “Onestamente, sento di essere abbastanza vicino al mio miglior livello. È curioso perché, anche se la mia classifica ora è peggiore rispetto a qualche anno fa, sento di essere un giocatore migliore rispetto a due, tre o quattro stagioni fa. La classifica non riflette sempre come ci si sente in campo. Sono anche realista e so che quest’anno ho perso partite che forse non avrei dovuto perdere. Il livello del tennis continua a salire costantemente. Anche se sento di essere migliorato molto, anche altri giocatori lo hanno fatto, forse anche di più“.

Come si vive la prima paternità: “Cerco di trarre solo aspetti positivi da questa esperienza. Abbiamo la fortuna di viaggiare con una tata che si prende cura di nostra figlia durante la notte, così io posso riposarmi e recuperare. Durante il giorno passo tantissime ore al club, quindi cerco di dedicare i pomeriggi e le serate a stare con lei. Mi dà tantissima gioia e mi strappa sempre un sorriso. Nei prossimi anni ci saranno molte fasi diverse nella sua vita e spero di poter essere ancora più presente. In questo momento cerco di assicurarmi che abbia una vita comoda e felice“.