Gauff, dopo la battaglia con Andreeva: “Sto cercando di apprezzare il fatto di essere ancora qui”

Nel secondo quarto di finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia Coco Gauff vince una vera e propria battaglia di nervi contro la russa Mirra Andreeva e guadagna così il pass per la semifinale contro Sorana Cirstea. Nella conferenza stampa successiva alla partita l’americana ha analizzato la sua prestazione.

L’analisi della prestazione contro la giocatrice russa: “Credo di aver giocato decisamente meglio in questa partita. Soprattutto con il dritto e la risposta, penso di aver fatto bene in questi aspetti. Ovviamente, avrei voluto chiudere un po’ prima nel terzo set. Lei ha alzato molto il suo livello. Ciononostante, mi sono messa in condizione di vincere praticamente in ogni game. Nel complesso, sono contenta di come ho giocato“.

Il rapporto conflittuale con le condizioni di gioco a Roma: “Ovviamente, è dura. Credo che mi avvantaggi. Anche se a volte mi penalizza perché, non so, quando le palle si facevano più pesanti, ho faticato parecchio. C’è stato un game in cui ho avuto la sensazione di non riuscire a mandare la palla abbastanza in profondità. Alla fine, ho vinto quel game, ma sentivo di non riuscire a mandare la palla abbastanza in profondità e lei mi stava mettendo in difficoltà con le palle corte. Quindi per me è a volte un’arma a doppio taglio. Dipende molto dall’avversaria“.

Le difficoltà incontrate nella chiusura del match: “Onestamente, è stata dura. Quando sei in vantaggio, sai che può giocare un tennis incredibile in qualsiasi momento. Ho pensato anche che nel turno precedente avevo annullato un match point; quindi, avrei potuto facilmente non essere qui oggi. Cercavo solo di apprezzare il fatto di essere ancora qui, anche quando i match point non andavano a mio favore. Penso che questo si sia visto nella mia reazione ogni volta che li perdevo”.

Sul momento decisivo della partita: “Ho cercato di rimanere concentrata mentalmente. Avevo un grande vantaggio nel terzo set, ma lei si stava avvicinando. Ho imparato qualcosa su come cercare di chiudere queste partite e sono contenta di essere riuscita a vincere”