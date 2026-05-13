Rublev si aggrappa ad una speranza: “Sinner più vince e più si avvicina alla sconfitta”

Andrey Rublev continua il trend sostanzialmente positivo della sua stagione e si qualifica peri quarti di finale del torneo ATP di Roma, terzo Masters 100 stagionale sulla terra. Nel prossimo turno la testa di serie numero dodici affronterà il numero uno del mondo Jannik Sinner.

Quello tra i due giocatori sarà l’undicesimo faccia a faccia della loro serie. La sfida con l’italiano e certamente l’ostacolo peggiore che il russo può incontrare sul proprio cammino, ma Rublev non ha certo intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a dar battaglia, stimolato dalla voglia di mettersi alla prova contro il più forte.

Il russo si è concesso a a Prakash Amritraj per The Tennis Channel. La battuta sarcastica sulla impressionante serie di vittorie che il suo prossimo rivale sta continuando a collezionare: “Quante sono ormai, più di 20 partite vinte consecutive? Si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince, più si avvicina“.

Sulla voglia di mettersi alla prova contro il numero uno del mondo: “Ehm… sto bene. Non sono entusiasta, ma neanche dispiaciuto. Sto bene. Se mi chiedi se preferirei giocare contro qualcun altro, certo che preferirei affrontare qualcun altro. Però, se mi chiedi se mi piacerebbe mettermi alla prova contro Jannik, allora sì. Mi piace sfidare Jannik“.