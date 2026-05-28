Monaco: “Auger-Aliassime potrebbe fare partita con Sinner per un tratto. Darderi non perde con chi è meno forte di lui”

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato delle nuove possibilità che si sono aperte in tabellone al Roland Garros dopo alcune inattese eliminazioni in campo maschile.

Il bilancio in casa Italia dopo il primo turno: “8 qualificati su 12 è un buon risultato. La vera buona notizia è che Berrettini, Arnaldi e Sonego hanno vinto partite pesanti: averli di nuovo competitivi è importante. Darderi è difficile che perda contro giocatori meno forti di lui: ha detto di avere qualche problema personale, ma non ha specificato quali. Indubbiamente è un giocatore di rendimento, poi ha alcuni momenti frenetici nelle sue partite. Tabur ha fatto un figurone tenendo in campo Sinner poco più di 2 ore“.

Alcuni pronostici della vigilia non sono stati rispettati: “Andamento stranissimo per Medvedev: è la settima volta a Parigi che perde al primo turno su 10 partecipazioni, questo è incredibile. Avendo giocato così bene a Roma, non te lo aspettavi. Sappiamo che riesce a tornare se stesso, ma non con la continuità di prima. Auger-Aliassime potrebbe avere il miglior servizio del circuito, quando i suoi colpi funzionano è impressionante. Non dico che possa battere Sinner, ma di sicuro farci partita per un tratto. Adesso ha un tabellone molto invitante“.

Si aprono nuove prospettive in tabellone: “Per me Cobolli e Tien sono quelli con più chance di andare in semifinale. Cahill a un certo punto si è alzato nel terzo set ed ha ricordato a Sinner di sprecare meno energie possibili: Juan Cerundolo ha messo su qualche muscoletto, chiaramente la differenza di cilindrata con Sinner è enorme“.