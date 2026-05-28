LIVE Cobolli-Wu, Roland Garros 2026 in DIRETTA: cinese da non prendere sottogamba

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Wu Yibing, si gioca per un posto ai sedicesimi di finale dello Slam Parigiino.

Match sicuramente alla portata del romano che vuole giungere al 3° turno dove nella passate edizione si arrese ad Alexander Zverev in tre parziali. Il cinese è al rientro nei primi 100 giocatori del mondo a seguito di un infortunio, al momento milita intorno all’ottantesima posizione mondiale ma è veramente pericoloso, e quando è in giornata è pericolosissimo.

Ne sa qualcosa il più quotato Marcos Giron, arresosi in tre rapidi set all’ex top 50 cinese. Cobolli in classifica milita tra i primi 16 giocatori del mondo, e con una vittoria oggi tornerebbe a tallonare Luciano Darderi, connazionale, anch’egli impegnato nel secondo turno dello Slam che si gioca a Bois de Boulogne. Nella race Cobolli si trova appena fuori dalla top 10. Chi vince sfida Tien o Diaz Acosta al 3° turno.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Wu Yibing, si gioca dalle ore 11, vi aspettiamo!