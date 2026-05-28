Joao Fonseca: “Jannik Sinner e Novak Djokovic sono due macchine, entrambi giocano in modo incredibile”

Il brasiliano Joao Fonseca si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros 2026 di tennis, dove affronterà il serbo Novak Djokovic: il tennista sudamericano non ha mai incontrato in carriera il balcanico, ed in conferenza stampa ha lasciato trasparire tutta la propria gioia per questo incrocio. Il brasiliano, inoltre, ha tracciato un parallelo tra Djokovic e Sinner, contro il quale Fonseca ha perso in due tiebreak quest’anno ad Indian Wells negli ottavi di finale.

Il brasiliano non vedeva l’ora di sfidare il serbo: “Giocare contro Djokovic è un grande piacere. Dico sempre al mio allenatore che voglio essere nel tabellone di Novak, perché so che non giocherà a lungo. Voglio solo vivere questa esperienza, penso che la godrò al massimo. Essere al Roland Garros, al terzo turno, è un sogno: godrò di ogni momento giocando contro un idolo, il migliore di tutti i tempi. Spero di poter disputare una grande partita: naturalmente, quando entrerò in campo, lo rispetterò, ma cercherò di dare il meglio e vincere“.

Il parallelo tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: “Sono due macchine, entrambi giocano in modo incredibile. Non posso dire nulla su di loro, semplicemente vincono tutto. Quello che Djokovic ha fatto per questo sport e ciò che Sinner sta facendo ora è incredibile. Non posso dire che Sinner sarà grande come Djokovic, Nadal o Federer, ma penso che diventerà uno di loro. Con questa costanza ed il modo in cui gioca, in cui affronta la pressione, è davvero incredibile. Penso che avere Djokovic in questo sport sia un vero piacere, mi ha ispirato ed ha ispirato la generazione successiva e quella precedente la mia“.