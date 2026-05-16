LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: proseguirà l’egemonia di Bulega?

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ricerca del nuovo weekend perfetto.

C’è il nome di Garrett Gerloff sull’ultimo turno di prove di ieri della Superbike in scena al Gran Premio Cechia al circuito di Most. Il pilota della Kawasaki portato in testa con con il tempo di 1’30″791 e 66 millesimi di margine sull’azzurro primo della classifica iridata, Nicolò Bulega, costretto a fermarsi anzitempo le seconde prove per via di una caduta in Curva 1.

Spazio nella top 3 anche per Sam Lowes, che ha finito il turno a 142 millesimi dal primo, ossia di Gerloff, trascinandosi dietro le spalle Iker Lecuona con la seconda Ducati del team Aruba in classifica. Quinto tempo, quindi, per l’altro gemello Alex Lowes separato dalla Bimota del suo compagno di team dall’azzurro Danilo Petrucci, che ha migliorato il dodicesimo posto della mattinata mettendo la sua BMW in sesta piazza.

Ottavo il buon Yari Montella, vicino Lorenzo Baldassarri, ultimo pilota a rientrare entro i sei decimi di ritardo dal leader delle seconde prove Gerloff. Segue il ritrovato Michael van der Mark, che ha chiuso la Top 10 davanti a Xavi Vierge, primo degli alfieri Yamaha in classifica. In difficoltà Locatelli, Surra e Bautista che occupano gli ultimi 10 tempi della classifica. Oggi si prevede una Superpole infuocata con una conseguente gara-1 tutta da vivere per Bulega che non vuole perdere ne record ne ritmo di crescita in classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Cechia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 11.10, mentre gara-1 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!