Superbike
Superbike, Garrett Gerloff sorprende tutti nelle FP2 a Most. Anticipato Nicolò Bulega
Si è da poco concluso il venerdì del Gran Premio della Cechia 2026, quinto appuntamento del Mondiale Superbike. Sul circuito di Most, dopo una FP1 dominata da Nicolò Bulega, è stata la Kawasaki di Garrett Gerloff a sorprendere tutti prendendosi la prima posizione nella seconda sessione di prove libere. Crono di 1’30″791 per lo statunitense, tempo decisamente inaspettato.
L’americano è riuscito ad anticipare Nicolò Bulega (Ducati Ufficiale) che deve accontentarsi della seconda posizione con un ritardo di 99 millesimi dalla vetta. Terza posizione per la Ducati del britannico Sam Lowes, a 142 millesimi dalla vetta. Solo quarta l’altra Ducati Ufficiale guidata dallo spagnolo Iker Lecuona. Il numero due della classifica piloti paga ben 208 millesimi dalla miglior prestazione.
Quindi quinta piazza per Alex Lowes (Bimota), a 275 millesimi prima di un quartetto tutto italiano. A Danilo Petrucci (BMW, +0.426), in sesta posizione, seguono infatti Axel Bassani (Bimota, +0.453), Yari Montella (Ducati, +0.458) e Lorenzo Baldassarri (Ducati, +0.497). Chiude la top 10 della FP2 Michael Van der Mark (BMW, +0.563).