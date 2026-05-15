Calcio femminile: la Serie A si prepara ad ultimo turno con le caselle principali già assegnate

Con tutte le caselle al proprio ordine, sarà semplicemente una passerella l’ultima giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, pronta a vivere questo weekend il suo ultimo atto con i responsi già certi in una serie di match che si svolgeranno tra sabato e domenica.

Riepiloghiamo la situazione: la Roma è già da diverso tempo Campione d’Italia, seguita da Inter e Juventus, con quest’ultima che si è anche assicurata aritmeticamente un posto in Champions League. In coda invece figura il Genoa, ormai certo della retrocessione, considerati i quattro punti di distanza rispetto alla penultima della classe, ovvero la Ternana.

I fari saranno comunque puntati sulle giallorosse e sulle bianconere, le quali la prossima settimana si giocheranno la Coppa Italia. Le capitoline nello specifico sfideranno proprio le rossoblu liguri, all’ultima danza nella massima serie, mentre la Vecchia Signora se la vedrà con un Parma già certo della salvezza.

Sfida fascinosa poi quella tra Inter e il Como, artefice di u Campionato davvero positivo così com la sorpresa Napoli, quest’anno sempre in top 5 e motivato ad avere la meglio sul Sassuolo nell’ultimo vìs-a-vìs stagionale. Completano il quadro poi Fiorentina-Lazio e Ternana-Milan