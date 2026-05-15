Superbike
Superbike, Bulega detta subito legge nelle FP1 a Most. Bene Montella
Non cambia il copione nella Superbike. Nicolò Bulega parte con il piede giusto anche in quel di Most, località che sta ospitando questo fine settimana il GP della Cechia, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026. Il ducatista ha dominato in lungo ed in largo nella prima sessione di prove libere, dimostrando di volersi rendere artefice di un monologo anche in questa occasione.
Nello specifico il leader della classifica piloti ha fermato il cronometro a 1:31.130, rifilando 0.258 a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), il quale ha strappato la seconda posizione precedendo l’altra Aruba.it Racing guidata Iker Lecuona, terzo con un gap di 0.313.
Bene poi gli altri italiani, vedi Yari Montella (Barni Spark Racing Team), quarto con uno scarto di 0.430 davanti a Lorenzo Baldassari (Team Goeleven), quinto, ed Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), sesto a 0.597. Leggermente più indietro invece Danilo Petrucci (Rokit BMW Motorrd World SBK Team), dodicesimo a 1.031.
Subito dietro Simone Manzi (GYTR GRT Yamaha World SBK Team), tredicesimo a 1.278. Quindicesimo poi Alberto Surra (Motocross Racing) a 1.306, diciassettesimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) con un gap di 1.394. Ricordiamo che la seconda sessione di prove libere si svolgerà oggi a partire dalle ore 15:00.