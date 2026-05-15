La Formula 1 2026 continua a sorprendere gara dopo gara. In attesa del prossimo appuntamento in Canada, facciamo il punto su questo avvio di stagione rivoluzionario insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti. Grazie alle analisi tecniche e alle immagini esclusive di Giorgio Piola, ripercorriamo tutte le novità introdotte nel GP di Miami: aggiornamenti aerodinamici, soluzioni innovative e dettagli tecnici che stanno cambiando gli equilibri del campionato. Non manca uno spazio dedicato ai ricordi e ai grandi protagonisti della Formula 1 del passato: piloti, personaggi e storie che hanno contribuito a costruire il mito e la passione di questo sport straordinario.