Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari prove libere, programma, streaming

Dopo due settimane di stop, il Mondiale Superbike 2026 ritorna questo weekend con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il quinto round della stagione si correrà sul tracciato di Most e metterà in palio punti importanti per la classifica piloti. Ad oggi il grande protagonista è senza dubbio Nicolò Bulega. Il reggiano ha raggiunto al Balaton Park la sedicesima vittoria consecutiva e proverà in questo weekend ad allungare l’incredibile striscia.

Dopo quattro appuntamenti, il ducatista ha già conquistato un totale di 248 punti, con un vantaggio di 82 punti sul suo compagno di squadra Iker Lecuona. L’emiliano andrà inoltre alla ricerca del 26esimo podio consecutivo, per continuare a far segnare un ulteriore record. L’anno scorso Bulega ottenne due secondi (Gara-1 e Superpole Race) prima di vincere gara-2.

Il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca verrà inaugurato oggi da un venerdì totalmente dedicato alle prove libere. La prima sessione delle prove libere si aprirà alle ore 10.35 mentre bisognerà aspettare il pomeriggio per ritrovare i piloti in pista. La FP2 scatterà infatti alle ore 15.00 e chiuderà la prima giornata sul tracciato di Most.

PROGRAMMA SUPERBIKE GP CECHIA 2026

Venerdì 15 maggio

Ore 10.35-11.20 Prove Libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove Libere 2 – Sky Sport Arena (204)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP CECHIA 2026

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) solo FP2

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: non prevista