Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Dopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest’oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Riflettori puntati ancora una volta su Nicolò Bulega, autore fino a questo momento di un ruolino di marcia semplicemente perfetto con 4 pole su 4 e 12 successi di fila da inizio anno.

Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati cavalca una striscia di 16 vittorie consecutive (record assoluto per la categoria) e sta dominando il campionato, avendo toccato un vantaggio di 82 punti sul compagno di squadra e unico avversario credibile Iker Lecuona. Sul tracciato boemo potrebbe inserirsi nella lotta al vertice un nome a sorpresa come Garrett Gerloff con la Kawasaki oltre ai fratelli britannici Sam e Alex Lowes.

La Superpole e gara-1 della Superbike a Most verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport (qualifiche su Sky Sport Arena, prima manche su Sky Sport Uno) ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre la prima corsa del round ceco sarà visibile anche in differita su TV8 (in chiaro) alle ore 20.05. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CECHIA SUPERBIKE OGGI

Sabato 16 maggio

Ore 11.15 Superpole a Most (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 14.00 Gara-1 a Most (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Superpole su Sky Sport Arena, gara-1 su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita gara-1 della Superbike a Most dalle ore 20.05.