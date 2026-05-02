Matteo Arnaldi redivivo: può vincere un torneo e puntare alla top-100! Il ranking ATP con i risultati di Cagliari

Matteo Arnaldi raggiunse la trentesima posizione del ranking ATP nell’agosto 2024 e quello fu il suo miglior piazzamento in carriera nella classifica internazionale. Sono passati quasi due anni dai fasti dei giorni migliori, coincisi con il trionfo nella Coppa Davis 2023 e con la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Montreal e gli ottavi di finale arpionati al Roland Garros nel 2024, e nel frattempo il tennista italiano è uscito dalla top-100 della graduatoria mondiale.

In occasione dell’aggiornamento dello scorso 20 aprile, il 25enne era il numero 103 del mondo, ma è attualmente scivolato fino alla 127ma piazza virtuale, nonostante abbia raggiunto la finale del Challenger di Cagliari: 511 punti all’attivo per il tennista italiano, che però può tornare ad avvicinare l’elite del panorama mondiale. Se Matteo Arnaldi dovesse alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa del capoluogo sardo, allora volerebbe a quota 596 punti e si isserebbe al 106mo posto.

Al momento la top-100 è chiusa virtualmente da Matteo Berrettini con 625 punti, che verrebbe però superato dall’australiano Adam Walton nel caso in cui quest’ultimo dovesse vincere il Challenger di Jiujiang. In questo caso, la top-100 verrebbe chiusa dall’altro australiano Aleksandar Vukic con 626 punti.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP al 20 aprile: 103mo con 621 punti.

Ranking ATP virtuale con la finale a Cagliari: 127mo con 511 punti.

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Cagliari: 106mo con 596 punti.