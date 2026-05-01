ATP Roma 2026: Gianluca Cadenasso, wild card dopo l’ingresso diretto di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini non avrà bisogno di una wild card per giocare il tabellone principale agli Internazionali d’Italia 2026. Il romano, infatti, a causa delle rinunce degli ultimi giorni, l’ultima delle quali è quella del francese Quentin Halys, entra direttamente nel main draw al Foro Italico della sua Roma.

Aumenta così in maniera certa il contingente di italiani, perché per la seconda volta si verifica una riassegnazione di una wild card (dopo che quella data a Mattia Bellucci era finita a Francesco Maestrelli). Nella fattispecie, l’invito è stato girato a Gianluca Cadenasso.

Particolare anche il modo in cui il tennista genovese ha scoperto che sarebbe andato a giocare in main draw a Roma: gliel’ha detto il presidente della FITP Angelo Binaghi alla fine del match vinto al Challenger di Cagliari contro l’olandese Jesper de Jong, con il quale si è procurato l’ingresso in semifinale.

Va rimarcata un’altra questione al limite del paradossale, legata al nome che si trova subito dietro Berrettini nell’entry list romana. Nonostante la semifinale a Madrid, infatti, Alexander Blockx non è ancora certo di poter giocare a Roma in main draw. Per evitare le qualificazioni, infatti, il belga deve aspettare un’altra rinuncia. E se questa arrivasse, ci sarebbero serissime possibilità di vederlo testa di serie.