Sinner-Zverev si vedrà in differita su TV8? La scelta ufficiale di Sky

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 17.00) al Manolo Santana Stadium. Sulla terra rossa della capitale spagnola si disputerà il confronto tra il numero 1 del mondo e il numero 3 del ranking ATP, il fuoriclasse altoatesino andrà a caccia del quarto trofeo nel giro di due mesi e al quinto sigillo consecutivo in un torneo di livello 1000, impresa mai riuscita nella storia del tennis.

Il nostro portacolori ha domato con grande personalità due ostacoli molto arcigni come il padrone di casa Rafael Jodar e il francese Arthur Fils (entrambi molto chiacchierati per il prossimo futuro), mentre il tedesco ha regolato il nostro Flavio Cobolli ai quarti di finale e nell’ultimo confronto ha avuto la meglio in maniera nitida sulla rivelazione belga Alexander Blockx. L’azzurro inseguirà la prima affermazione in carriera a questa latitudine, poi gli mancherebbe solo Roma per completare la collezione dei 1000.

Il 24enne se la dovrà vedere con il 29enne, contro cui è in vantaggio per 9-4 nei precedenti: gli ultimi otto portano tutti la firma del campione in carica di Wimbledon, tra cui le semifinali dei Masters 1000 di Indian Wells (6-2, 6-4 sul cemento), di Mami (6-3, 7-6 sempre sulla superficie più dura) e Montecarlo (6-1, 6-4 sulla terra rossa), dominate negli ultimi due mesi.

La partita sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming, sempre a pagamento, su Sky Go, NOW e Tennis Tv. E su TV8? La partita tra Sinner e Zverev non potrà essere seguita gratis e in chiaro: Sky detiene i diritti dell’evento, ma per il momento ha deciso di non mandare in onda questo incontro, né in diretta né in differita, salvo eventuali comunicazioni dell’ultima ora.

Su TV8, nella giornata di domenica 3 maggio, sarà trasmessa in diretta tv la gara-2 del GP di Superbike, tappa del Mondiale Superbike, alle ore 15.30. Alle ore 23.25, preceduta da un ampio pre-gara a partire dalle ore 22.00, è prevista la differita del GP di Miami di F1. Ricordiamo che l’obbligo di trasmettere in chiaro semifinali e finali degli Slam e dei Masters 1000 con un italiano in campo entrerà in vigore soltanto quando scadranno gli attuali diritti tv, dunque la scelta per questa occasione è a totale discrezione di Sky, che non è tenuta a garantire la copertura in chiaro della finale di Sinner a Madrid.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, FINALE ATP MADRID

Domenica 3 maggio

Ore 17.00 Finale Masters 1000 Miami: Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV, FINALE MADRID: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Per il momento non sono previste dirette o differite della partita su TV8, ma Sky potrebbe rivelare delle novità nelle prossime ore.