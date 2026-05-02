Matteo Berrettini al limite della top100 nel ranking ATP: la situazione dopo il Challenger di Cagliari

Matteo Berrettini avrebbe preferito proseguire il proprio percorso nel Challenger di Cagliari, consolidando ulteriormente fiducia in una stagione 2026 che continua a presentarsi complessa. Il tennista romano è infatti alle prese con una fase della carriera in cui non si tratta più soltanto di recuperare la condizione fisica dopo i numerosi infortuni, ma soprattutto di ritrovare continuità e solidità motivazionale, partita dopo partita.

Sulla terra rossa del Sardegna Open, tuttavia, qualche segnale positivo è emerso. Il raggiungimento dei quarti di finale gli ha consentito di rientrare nella top 100 del ranking ATP, seppur in posizione estremamente precaria: la classifica live lo colloca infatti al numero 100, ai margini del gruppo. Una situazione che avrebbe potuto assumere contorni più favorevoli in caso di successo contro il polacco Hubert Hurkacz nel torneo sardo.

All’orizzonte ci sono ora gli Internazionali d’Italia, appuntamento cruciale per testare ambizioni e condizione. Berrettini guarda con interesse al sorteggio (lunedì 4 maggio ore 12:00), auspicando incroci gestibili sulla terra battuta, superficie che potrebbe offrirgli l’occasione di accumulare punti preziosi. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che nel 2025 fu costretto al ritiro proprio a Roma, durante il match contro il norvegese Casper Ruud, a causa dell’ennesimo problema agli addominali.

La permanenza in top 100 resta dunque appesa a un filo. Molto dipenderà anche dai risultati degli altri giocatori impegnati nel circuito: in particolare, l’australiano Adam Walton, finalista nel Challenger di Jiujiang, in Cina. In caso di vittoria contro il tennista di Hong Kong Coleman Wong, Walton salirebbe a quota 639 punti nel ranking ATP, superando Berrettini, attualmente fermo a 625.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

100. Matteo Berrettini 625 (se Walton batte Wong a Jiujiang, l’azzurro esce dalla top-100)