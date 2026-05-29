Marco Bezzecchi: “Meglio sul passo gara che nel time-attack, dobbiamo migliorare per le qualifiche”

Marco Bezzecchi ha chiuso al settimo posto le pre-qualifiche del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, il pilota dell’Aprilia Racing, leader della classifica generale, ha centrato l’accesso diretto alla Q2, riservata ai primi dieci della classifica combinata in vista delle qualifiche di domani.

Per il romagnolo, tuttavia, il rendimento è apparso più convincente con il pieno di carburante rispetto alla configurazione da time attack. “È difficile stabilire con precisione i valori in pista, ma personalmente mi sono trovato meglio nella simulazione del passo gara che nel time attack. Le Ducati ed Enea Bastianini con la KTM sono molto veloci e hanno fatto uno step in avanti nel momento dell’attacco al tempo“, ha spiegato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.

“Noi dobbiamo lavorare maggiormente sotto questo aspetto. In ottica gara, come detto, mi sono trovato meglio e sono riuscito a mantenere una buona costanza di rendimento. Abbiamo lavorato anche per comprendere le differenze di comportamento tra gomma media e soft. Serve un ulteriore passo avanti in qualifica“, ha aggiunto.

La giornata di domani sarà fondamentale per definire lo schieramento di partenza e, di conseguenza, impostare la strategia sia della Sprint Race sia della gara lunga. Un piazzamento favorevole in griglia potrebbe infatti consentire ai piloti di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, evitando possibili problemi legati al traffico.