MotoGP, le previsioni meteo GP Francia: il rischio pioggia è concreto per la gara

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 ma, un minuto dopo che Martinator ha tagliato il traguardo della pista francese tutta l’attenzione si è spostata alla gara di domani. Non tanto per la competizione in sé quanto piuttosto per quello che farà il meteo sulla pista della Sarthe.

Sin dalla giornata di ieri, infatti, è annunciata pioggia, e tanta, in occasione del Gran Premio di domani che prenderà il via come tradizione alle ore 14.00. Triangolando i vari siti specializzati a livello di meteo tutto viene ampiamente confermato andando a comporre un quadro tutt’altro che semplice per i protagonisti della classe regina. Ma, come ogni altra volta, andiamo con ordine.

Domenica 10 maggio a Le Mans inizierà subito con gli ombrelli aperti, già in occasione del warm-up delle ore 09.40. Non una pioggia copiosa, ma presente. Quindi, dopo una fase più tranquilla che potrebbe risparmiare la gara della Moto3 e, forse, anche quella della Moto2, le condizioni meteo dovrebbero andare in peggiorando nel corso del pomeriggio.

Come conferma anche Meteo France, infatti, attorno alle ore 14.00 la pioggia dovrebbe tornare in maniera più battente rispetto a quanto visto nel primo scorcio della giornata. I diversi siti meteo parlano di precipitazioni intense, non temporalesche, ma che potrebbero andare a condizionare pesantemente il Gran Premio di Francia. In poche parole ci attende una gara vibrante e tutta da vivere. Chi uscirà vittorioso dalla roulette di Le Mans?