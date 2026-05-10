ATP Roma 2026, Sinner troverà Popyrin. Avanti Cobolli, Bellucci e Pellegrino, eliminati Fonseca e Shelton

Si sono completati i match del secondo turno del Masters 1000 di Roma. Una giornata che ha visto l’esordio di Jannik Sinner e non ci sono stati problemi per il numero uno del mondo, che ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Adesso per Sinner non ci sarà l’attesa rivincita con Jakub Mensik, uno dei due giocatori capaci di battere l’altoatesino in questo 2026 (quarti di finale a Doha), visto che il ceco è stato sconfitto a sorpresa dall’australiano Alexei Popyrin in un match terminato all’una di notte con il punteggio di 6-3 2-6 6-4.

Un sabato veramente speciale per i colori azzurri, visto che hanno passato il turno anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci ed Andrea Pellegrino. Per Cobolli è la prima vittoria della carriera al Foro Italico, con il romano che finalmente è riuscito a sbloccarsi nel torneo di casa, superando il francese Terence Atmane per 7-6 6-3 ed ora affronterà l’argentino Thiago Augustin Tirante, che ha superato il britannico Cameron Norrie per 6-3 7-5.

Splendida vittoria in rimonta, invece, per Mattia Bellucci, che ha eliminato l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco. Bellucci affronterà ora lo spagnolo Martin Landaluce, entrato in tabellone come lucky loser per il ritiro di Vacherot e che ha sfruttato al meglio l’occasione, battendo il croato Marin Cilic con un duplice 6-4.

Incredibile il cammino di Andrea Pellegrino, che dalle qualificazioni è arrivato fino al terzo turno. Il pugliese è stato anche un pizzico fortunato, sfruttando il ritiro del francese Arthur Fils, che ha abbandonato il campo sul 4-0 in favore dell’azzurro per un probabile infortunio alla schiena. Pellegrino affronterà ora l’americano Frances Tiafoe, che ha recuperato il peruviano Ignacio Buse, vincendo 6-7 6-3 6-2.

Spicca l’eliminazione dell’americano Ben Shelton, testa di serie numero cinque, clamorosamente eliminato da un ritrovato Nikoloz Basilashvili. Il georgiano, proveniente dalle qualificazioni, si è imposto per 6-4 6-7 6-3. Va fuori anche il brasiliano Joao Fonseca, che si è fatto rimontare dal serbo Hamad Medjedovic, perdendo in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-6. Passa il turno senza neanche giocare Daniil Medvedev, visto che ha sfruttato il ritiro ancora prima del match del ceco Tomas Machac. Avanza anche l’altro russo Andrey Rublev, che ha battuto con un doppio 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic.

RISULTATI ATP ROMA 2026 (9 MAGGIO)

Medvedev (Rus) b. Machac (Cze) ret.

Llmas Ruiz (Esp) b. Moutet (Fra) 6-4 3-6 7-6

Rublev (Rus) b. Kecmanovic (Srb) 6-4 6-4

Tirante (Arg) b. Norrie (Gbr) 6-3 7-5

Landaluce (Esp) b. Cilic (Cro) 6-4 6-4

Navone (Arg) b. Auger-Aliassime (Can) 7-6 7-6

Davidovich Fokina (Esp) b. Garin (Cil) 7-6 6-4

Bellucci (Ita) b. Etcheverry (Arg) 5-7 6-2 6-3

Nakashima (Usa) b. Bautista (Esp) 6-4 6-0

Cobolli (Ita) b. Atmane (Fra) 7-6 6-3

Basilashvili (Geo) b. Shelton (Usa) 6-4 6-7 6-3

Tiafoe (Usa) b. Buse (Per) 6-7 6-3 6-2

Sinner (Ita) b. Ofner (Aut) 6-3 6-4

Medjedovic (Srb) b. Fonseca (Bra) 3-6 6-3 7-6

Pellegrino (Ita) b. Fils (Fra) 4-0 ret

Popyrin (Aus) b. Mensik (Cze) 6-3 2-6 6-4