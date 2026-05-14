Marco Bezzecchi non si sbilancia verso Barcellona: “L’anno scorso abbiamo sofferto su questa pista. Su Marquez…”

Marco Bezzecchi si è presentato carico e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò andrà in scena una tappa di estrema importanza per l’intero campionato con il pilota romagnolo che sta dando il via ad un duello rovente con il compagno di scuderia Jorge Martin in direzione del titolo.

Aprilia, a quanto pare, ha allestito una moto stellare in questo avvio di campionato e Marco Bezzecchi e Jorge Martin ne stanno approfittando. Il “Bezz”, infatti, comanda la classifica generale con 128 punti con una sola lunghezza di vantaggio proprio su “Martinator”. I rivali sono distanti oltre 40 punti, con il più pericoloso di tutti, il campione del mondo in carica Marc Marquez, che sarà out per la tappa catalana e cercheremo di capire se sarà in grado di tornare in azione tra due settimane al Mugello.

Nella conferenza stampa odierna il pilota nativo di Rimini ha iniziato da un punto ben preciso. “Veniamo da un ottimo weekend e ora affrontiamo questa pista, che è una delle più belle del calendario, ma sulla quale abbiamo sofferto l’anno scorso. Dobbiamo vedere però cosa ci porterà quest’anno perché è cambiato tutto sulla moto, ma anche nel nostro modo di lavorare e nel mio modo di guidare la moto. Quindi sono molto curioso di vedere come andrà e non vedo l’ora di tornare sulla moto. È sicuramente una delle piste più difficili, soprattutto in gara, perché il grip è molto basso, quindi bisogna gestire ogni aspetto. Il consumo delle gomme è molto alto, sia all’anteriore che al posteriore, dunque la gestione degli pneumatici è fondamentale su ogni circuito, ma qui ancora di più. Dovremo cercare di fare un buon lavoro per essere veloci, consapevoli comunque che tutti devono fare i conti con questo problema”.

Ultima battuta sul grande assente Marc Marquez. Secondo Marco Bezzecchi non è assolutamente fuori dalla lotta per il titolo: “Penso che Marc l’anno scorso abbia dimostrato di essere in grado di vincere il campionato con oltre 100 punti di vantaggio. Ha vinto in Giappone, quindi con cinque gare d’anticipo. Personalmente, io non escluderò mai Marc dalla lotta per il titolo, anche perché siamo ancora in una fase iniziale del campionato e tutto può ancora succedere. Sicuramente quando tornerà avrà una fame pazzesca di vincere, quindi penso che potrà ancora lottare e lotterà”.