MotoGP, orari prove libere GP Catalogna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2026. Dopo aver messo in archivio il weekend di Le Mans, si tornerà subito in azione in occasione del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, per una delle tappe classiche del calendario che, com’è ben noto, non vedrà al via Marc Marquez.

Come arriviamo all’appuntamento catalano? Nella classe regina, dopo il ko del Cabroncito, tutto sembra portare verso un duello interno in casa Aprilia per il titolo. Marco Bezzecchi rimane in vetta con 128 punti con una sola lunghezza di margine su Jorge Martin, reduce dalla doppietta francese. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio con 84 punti, quindi quarta per Pedro Acosta con 83, mentre Marc Marquez rimane fermo a 57 e proverà a rientrare al Mugello tra due weekend.

In Moto2 comanda la graduatoria Manuel Gonzalez con 79.5 punti contro i 70 di Izan Guevara, quindi terzo Senna Agius con 58 davanti al nostro Celestino Vietti con 53. Passando alla classe più leggera Maximo Quiles prova la fuga con 115 punti contro i 69 di Adrian Fernandez, quindi terzo Alvaro Carpe con 53 e Valentin Perrone quarto con 52.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend della MotoGP e delle gara di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Venerdì 15 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche

Sabato 16 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 17 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, Gara

Ore 12.15, Moto2, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara