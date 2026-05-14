Davide Tardozzi: “Non sappiamo quando Marquez tornerà, ha fatto qualcosa di incredibile”

La Ducati arriva al GP di Catalogna 2026 con un’assenza pesantissima: quella di Marc Márquez. Il fuoriclasse di Cervera non sarà al via del fine settimana di Montmeló dopo il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto a Madrid nei giorni successivi alla caduta avvenuta durante la Sprint Race di Le Mans. Un’operazione necessaria, al piede e alla spalla, che ha costretto lo spagnolo a rinunciare sia al Gran Premio di Francia sia all’appuntamento catalano.

A fare chiarezza sulle condizioni del pilota è stato il Team Manager della Ducati, Davide Tardozzi, che ha tracciato un quadro tanto preoccupante quanto significativo della situazione fisica di Márquez. Secondo Tardozzi, infatti, il campione spagnolo correva da tempo convivendo con dolori importanti, conseguenza diretta dell’incidente subito in Indonesia nel 2025, un episodio che aveva lasciato strascichi ben più seri di quanto inizialmente emerso.

“L’intervento è andato bene, ora dobbiamo attendere il prossimo passo insieme ai medici, sperando che tutto vada per il meglio“, ha spiegato. Il dirigente Ducati ha poi sottolineato quanto Márquez abbia stretto i denti nella prima parte di stagione, gareggiando in condizioni fisiche estremamente complicate: “Credo che tutti sappiano che ha sofferto molto all’inizio della stagione. Ora, sapendo cosa è successo e sapendo cosa ci ha detto il medico, penso che Marc abbia dimostrato ancora una volta di essere un supereroe e un pilota straordinario“.

Nonostante il dolore, Márquez aveva continuato a correre e a ottenere risultati di alto livello, impressionando lo stesso management Ducati. “Ha fatto qualcosa di incredibile perché, vista la sua situazione fisica, immagino che nessun altro sarebbe stato in grado di fare ciò che ha fatto lui“, ha aggiunto, esaltando la capacità del campione spagnolo di restare competitivo pur lontano dalla miglior condizione.

Restano invece ancora indefiniti i tempi di recupero. “Penso che per ora sia impossibile dire tra quanti giorni potrà tornare“, ha ammesso Tardozzi, lasciando aperta anche l’ipotesi di una sostituzione nel caso in cui Márquez non riuscisse a recuperare per il Mugello. “Di sicuro il regolamento ci ha permesso di non sostituirlo per questa gara, visto che è un back-to-back, ma se per qualche motivo Marc non potesse essere al Mugello, lo sostituiremmo“, ha concluso.