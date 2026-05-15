MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 15 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Montmeló, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da un solo punto, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate.

In questo discorso vorrà inserirsi Francesco Bagnaia. La Ducati ufficiale ha perso per questo week end Marc Marquez, costretto a saltare anche la gara domenica in Francia per la caduta nella Sprint. Operatosi al piede e alla spalla, l’asso iberico darà priorità al recupero, mentre Pecco cercherà di tenere alto il vessillo di Borgo Panigale.

Il venerdì del GP di Catalogna, sesto round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201) solo per le libere 1 delle tre classi; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato del Montmeló.

GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Venerdì 15 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per le libere 1 delle tre classi; Sky Sport MotoGP (208) copertura completa

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 15 maggio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.