L’Italia schiaccia la Francia in amichevole, Velasco apre la stagione col sorriso. Adigwe tonica, Manfredini brillante

L’Italia ha sconfitto la Francia con un secco 3-0 (25-18; 25-17; 25-14) nell’amichevole andata in scena a Biella, incominciando con una vittoria la lunga stagione che, passando per la Nations League, culminerà con gli Europei a fine estate (dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028). La nostra Nazionale di volley femminile ha iniziato l’annata agonistica nel miglior modo possibile contro un’avversaria in grande crescita e ha dato un segnale importante, considerando anche l’assenza di diverse big.

La bomber Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, il martello Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr rientreranno in gruppo soltanto in vista della rassegna continentale. In terra piemontese mancava all’appello anche Ekaterina Antropova, che prossimamente è attesa dall’esperimento più interessante in chiave tricolore: lo spostamento da opposto a schiacciatrice, per rendere l’attacco delle Campionesse Olimpiche di Parigi e Campionesse del Mondo ancora più dinamitardo.

Il CT Julio Velasco ha optato per questa formazione iniziale: Carlotta Cambi in cabina di regia, Merit Adigwe nel ruolo di opposto (non è titolare in campionato, è la “eccezione” del Guru), Stella Nervini e Loveth Omoruyi le schiacciatrici, Denise Meli e Linda Manfredini al centro (entrambe al debutto assoluto in Nazionale maggiore), Eleonora Fersino il libero (ha preso stabilmente il posto di Monica De Gennaro e sarà la titolare di riferimento per tutta l’estate).

Le azzurre hanno fatto valere una rilevante efficacia offensiva e un ottimo servizio nel parziale d’apertura, nel secondo set hanno fatto il vuoto sul 10-10 facendo leva su un’ammirevole continuità in fase offensiva e mantenendo alta la pressione, nella terza frazione hanno messo il turbo e hanno festeggiato una vittoria meritata. Nel corso della serata sono state inserite la schiacciatrice Gaia Giovannini, l’opposto Binto Diop, la palleggiatrice Francesca Scola (debutto), la centrale Dalila Marchesini (esordio) e il martello Alice Tanase (prima volta).

Manfredini ha chiuso da top scorer (11 punti) ed è stata premiata come MVP, festeggiando al meglio il ventesimo compleanno. Dieci marcature a testa per Nervini, Omoruyi e Adigwe, 5 punti per Meli e la subentrata Marchesini, 4 per Diop, uno per Cambi e Tanase, Fanguedou la migliore tra le fila della Francia (12). Domani sera (venerdì 15 maggio, ore 21.00) l’Italia disputerà la seconda amichevole, sempre contro la Francia, al PalaIgor di Novara.

LA CRONACA DI ITALIA-FRANCIA

L’Italia prende il largo nelle battute iniziali del primo set: contrattaccato di Nervini, primo tempo di Manfredini, errore di Rotar, diagonale e ace di Adigwe per il +5 (8-3). Nervini ruggisce con un vincente e un ace, seguiti da una stoccata di Manfredini e da un pallonetto di Omoruyi (13-5). Le azzurre controllano il vantaggio (ace di Meli per il 19-10) e Omoruyi chiude i conti una parallela.

Il secondo parziale è lottato fino al 10-10, poi le padrone di casa mettono il turbo: primo tempo di Meli, mani-out di Adigwe, due errori delle transalpine per il 15-11. Sul 18-15 è Ratahiry a sbagliare, poi ruggiscono Omoruyi e la subentrata Diop per il 21-15. Manfredini e Marchesini brillano con un ace e due primi tempi (24-17), poi Rotar attacca largo e la nostra Nazionale si issa sul 2-0.

Un paio di errori delle transalpine lanciano l’Italia sul +3 (8-5) nel terzo set, poi un diagonale e una parallela di Omoruyi valgono il 13-7. Marchesini si distingue con un paio di primi tempi di ottima fattura, poi Adigwe spinge in pallonetto e sul 16-9 la contesa è indirizzata. La chiusura è firmata con un ace di Manfredini, che è stata premiata come MVP della serata nel giorno del suo ventesimo compleanno.