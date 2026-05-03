Calcio femminile, vittorie di Fiorentina e Lazio nella domenica del 20° turno di Serie A

Si chiude il programma odierno della 20ª giornata della Serie A di calcio femminile, dopo i primi verdetti emersi nelle scorse ore. Il riferimento è alla Roma che ha festeggiato, grazie al successo contro la Ternana, lo Scudetto. Due le partite disputate quest’oggi, con punti pesanti sia in ottica alta classifica sia nella zona calda.

A Noceto, presso il Centro Sportivo “Il Noce”, successo in rimonta per la Lazio, che supera 3-1 il Parma. Le ducali erano partite forte, trovando il vantaggio dopo appena undici minuti con Prugna, ma la reazione biancoceleste non si è fatta attendere: Monnecchi ha ristabilito l’equilibrio già al 21’, prima del sorpasso firmato da Visentin nella ripresa e del definitivo sigillo di Oliviero nel finale. Tre punti che permettono alla Lazio di agganciare il Napoli al quarto posto, mentre il Parma resta coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione.

A Firenze, invece, la Fiorentina ha fatto valere il fattore campo al Viola Park, imponendosi di misura sul Como. Match equilibrato e deciso solo nel finale, quando al 76’ Sofie Bredgaard ha trasformato un calcio di rigore regalando alle viola l’intera posta in palio.

Con questo successo, la Viola raggiunge quota 30 punti, agganciando Lazio e Napoli, mentre il Como resta fermo a 26.