Maurizio Mirarchi: “Vincere a Rotterdam non è facile, queste partite ci servono per crescere”

Seconda vittoria consecutiva, questa volta nei tempi regolamentari, per il Setterosa nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam cadono in casa i Paesi Bassi, sconfitti per 12-10, ed il CT dell’Italia, Maurizio Mirarchi, in attesa di conoscere il risultato di Grecia-Australia, che definirà il destino delle azzurre nella competizione, analizza a caldo al sito federale il successo odierno.

La gioia del tecnico azzurro: “Bella partita, è bello giocare in una piscina così piena, con tanta gente, con tanto tifo. Vincere qui non è facile. Abbiamo disputato una gran partita giocando con intensità contro una squadra molto forte e secondo me tra le prime al mondo“.

Il CT dell’Italia pensa alle prossime tre partite, in attesa di capire se il successo odierna sia sufficiente per staccare già il pass per le Finals: “È stata una gara dura, vera, anche con una brutalità, ma adesso ci concentriamo per il prosieguo del torneo perché queste partite ci servono per crescere“.