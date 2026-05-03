LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il Setterosa

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa alla grande sfida contro le campionesse.

Grande prova. Un Setterosa in crescita quello che supera 15-14 l’Australia ai rigori nel secondo match del girone B. In Olanda, a Rotterdam, sede della Division I della World Cup, la partita contro l’Australia è stata praticamente ricchissima di emozioni. Le italiane guidate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi subiscono in avvio tre gol consecutive delle aussie vicecampionesse olimpiche che sembrano orientare l’incontro. In svantaggio di cinque gol (7-2) all’intervallo del secondo quarto, l’Italia tira fuori tutta la propria qualità, piazza un colpo da 4-0 con Bettini scatenata e alla fine del terzo quarto è sotto di due gol (9-7). Le firme di Ranalli e Cocchiere fanno ritornare il match in pari.

L’Australia si riporta in vantaggio con Kearns, ma ci pensa Giustini che firma il 10-10 e rimanda il risultato finale ai rigori. Si procede ad oltranza fino al punto che Sesena si supera sulla catanese Halligan mentre Bettini, compagna di team dell’australiana ne L’Ekipe Orizzonte, sigla il gol del successo.

Il Setterosa torna in vasca oggi alle 18:30 contro l’Olanda padrona di casa e campione d’Europa a Funchal nel match di chiusura della prima fase della Division I. Da domani scatta la seconda fase con due nuovi gironi: uno con le prime e le seconde dei gruppi A e B, l’altro con le terze e le quarte che si contendono l’ultimo posto per la Super Final di Sydney.

La rosa dell’Italia:

Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste) e Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto).

Completano lo staff, insieme al ct Maurizio Mirarchi, l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, il videoanalista Manuel Bombelli e il medico Gianluca Camillieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:30. Buon divertimento!