Mirarchi: “Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissime”

Alla seconda presenza ufficiale sulla panchina azzurra Maurizio Mirarchi raccoglie la prima gioia da commissario tecnico della nazionale femminile italiana. Nella seconda giornata del girone B della Division I di World Cup l’Italia piega l’Australia 15-14 dopo i tiri di rigore.

I tempi regolamentari si erano conclusi sul 10-10 dopo che le azzurre avevano, con pazienza e lucidità, rimontato il 7-2 dei primi sedici minuti. La squadra cresce sensibilmente dopo il brutto inizio, migliora l’efficienza al tiro e ribatte colpo su colpo alla quotata formazione oceanica.

Il tecnico azzurro commenta così la prova offerta dalla squadra: “Bella partita, dopo un inizio non facile siamo riusciti a riprenderla. Le ragazze sono state bravissime perché abbiamo giocato contro una squadra molto forte, fisica, che ci ha messo in difficoltà soprattutto sul piano fisico“.

Sulla prepotente crescita operata nella seconda parte del match: “Nel terzo e nel quarto tempo siamo venuti fuori e poi ai rigori siamo riusciti a vincerla. Queste sono partite che ci servono tantissimo proprio per confrontarci con squadre che sono tra le migliori al mondo. Adesso continuiamo partita dopo partita a giocarci questo torneo“.