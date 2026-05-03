F1, Oscar Piastri amaro dopo le qualifiche: “Sessione poco fluida, non sono riuscito a completare un buon giro nella Q3”

Oscar Piastri non ha troppi motivi per sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota del team McLaren, infatti, non è andato oltre la settima posizione, con due giri lontani dalla perfezione nel corso della Q3. In poche parole domani scatterà solamente dalla quarta fila in una gara (il via alle ore 22.00) che si annuncia bagnata.

La pole position è andata ad Andrea Kimi Antonelli con il tempo di 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre apre la seconda fila Charles Leclerc a 345. Quarta posizione per Lando Norris a 385 millesimi, quinta per George Russell a 399 mentre è sesto Lewis Hamilton a 521. Settimo tempo per Oscar Piastri a 702 millesimi, ottavo per Franco Colapinto a 964, quindi nono Isack Hadjar a 991 mentre chiude decimo Pierre Gasly a 1.012.

Al termine della Q3 il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: “Le qualifiche sono state complicate nel complesso. C’erano diverse variabili come il vento, le condizioni della pista e la ricarica. Tutto era casuale per cui la sessione non è stata fluida, specialmente l’ultimo giro nella Q3. Pensavo di avere messo in atto un buon giro ma non è stato così. È successa una cosa strana, avendo fatto male nella prima parte del giro ho sviluppato tanta potenza nel rettilineo finale. Per quel motivo pensavo di aver realizzato una tornata importante”.

Ultima battuta sulla gara di domani (il via al momento è fissato per le ore 22.00 italiane, le ore 16.00 locali) che si annuncia a forte rischio di pioggia battente: “Dovremo dotare le vetture di remi – scherza – Sembra che dovrà piovere parecchio. La pista potrebbe risultare complicata con tanta acqua, per cui dovremo fare davvero attenzione. Cercherò di sfruttare al massimo le occasioni che mi si presenteranno”.