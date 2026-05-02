Calcio a 5: la Meta Catania vince la regular season della Serie A. Mantova e Cosenza retrocesse

La regular season 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa con il 30esimo e ultimo turno di un segmento di annata che è stato davvero intenso e appassionante. Fra chi ha prenotato il posto ai playoff, chi spera di rimanere in categoria e chi invece dovrà salutare il massimo campionato. Ecco come sono andate le cose.

Pirotecnico 4-4 fra Sporting Sala Consilina e Catania, con gli etnei che in rimonta si assicurano il primo posto. Si prende i tre punti la L84 Torino, che regola 4-2 la Fortitudo Pomezia, mentre il Napoli batte 3-8 l’Active Network andando a sigillare la terza testa di serie ma spedendo i rivali di giornata ai playout.

Fra zona playoff e lotta salvezza: la Roma batte 7-3 quella Sandro Abate che è l’ottava e ultima qualificata alla post season tricolore, con invece il Capurso che manda al tappeto 6-3 il Mantova guadagnandosi la salvezza a fronte della retrocessione dei lombardi.

Restano lo spettacolare 5-5 fra Genzano ed Eboli e il 5-3 con cui il CDM Futsal certifica la retrocessione oltre che sua anche del Cosenza.

LA CLASSIFICA

Covei Meta Catania Bricocity 62

L84 Torino 61

Napoli Futsal 54

Roma 1927 53

Feldi Eboli 51

Sporting Sala Consilina 45

Ecocity Genzano 37

Sandro Abate 36

Came Treviso 34

Global Work Capurso 33

Active Network 31

Fortitudo Pomezia 29

Saviatesta Mantova 27

Pirossogeno Cosenza 26

CDM Futsal 17

In verde le squadre qualificate ai playoff, in arancione quelle che disputeranno il playout, in rosso le retrocesse in Serie A2.

I PLAYOFF

Quarti di finale

Covei Meta Catania Bricocity-Sandro Abate

L84 Torino-Ecocity Genzano

Napoli-Sporting Sala Consilina

Roma 1927-Feldi Eboli