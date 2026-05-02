Calcio a 5
Calcio a 5: la Meta Catania vince la regular season della Serie A. Mantova e Cosenza retrocesse
La regular season 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa con il 30esimo e ultimo turno di un segmento di annata che è stato davvero intenso e appassionante. Fra chi ha prenotato il posto ai playoff, chi spera di rimanere in categoria e chi invece dovrà salutare il massimo campionato. Ecco come sono andate le cose.
Pirotecnico 4-4 fra Sporting Sala Consilina e Catania, con gli etnei che in rimonta si assicurano il primo posto. Si prende i tre punti la L84 Torino, che regola 4-2 la Fortitudo Pomezia, mentre il Napoli batte 3-8 l’Active Network andando a sigillare la terza testa di serie ma spedendo i rivali di giornata ai playout.
Fra zona playoff e lotta salvezza: la Roma batte 7-3 quella Sandro Abate che è l’ottava e ultima qualificata alla post season tricolore, con invece il Capurso che manda al tappeto 6-3 il Mantova guadagnandosi la salvezza a fronte della retrocessione dei lombardi.
Restano lo spettacolare 5-5 fra Genzano ed Eboli e il 5-3 con cui il CDM Futsal certifica la retrocessione oltre che sua anche del Cosenza.
LA CLASSIFICA
Covei Meta Catania Bricocity 62
L84 Torino 61
Napoli Futsal 54
Roma 1927 53
Feldi Eboli 51
Sporting Sala Consilina 45
Ecocity Genzano 37
Sandro Abate 36
Came Treviso 34
Global Work Capurso 33
Active Network 31
Fortitudo Pomezia 29
Saviatesta Mantova 27
Pirossogeno Cosenza 26
CDM Futsal 17
In verde le squadre qualificate ai playoff, in arancione quelle che disputeranno il playout, in rosso le retrocesse in Serie A2.
I PLAYOFF
Quarti di finale
Covei Meta Catania Bricocity-Sandro Abate
L84 Torino-Ecocity Genzano
Napoli-Sporting Sala Consilina
Roma 1927-Feldi Eboli