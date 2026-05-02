LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli all’attacco della McLaren, Ferrari dovrà rimontare nella Sprint

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’Hard Rock Stadium, si prevede un day-2 particolarmente incerto e aperto a qualsiasi risultato. Il day-1 ha dato un esito molto preciso e vedremo quale sarà l’evoluzione.

Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza della Sprint Race odierna, la McLaren e Lando Norris hanno suonato la carica. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole, a precedere la Mercedes di Kimi Antonelli e l’altra monoposto di Woking guidata dall’australiano Oscar Piastri. Per il britannico una p.1 significativa, a testimoniare la bontà del lavoro svolto dalla scuderia, visti gli interventi sulla vettura.

Antonelli, a differenza dei precedenti round, ha dovuto fare i conti con una macchina performante, come viene certificato dal sesto crono del compagno di team, George Russell. Vedremo se la squadra di Brackley saprà trovare le contromisure e dare a Kimi la possibilità di lottare con i due “Papaya”.

E la Ferrari? La Rossa aveva illuso nel corso del primo giorno di prove. Nella sessione di prove libere, infatti, Charles Leclerc era stato il più veloce, con Lewis Hamilton in scia. Nel time-attack, il monegasco si stava confermando, ma poi con le gomme soft il feeling è stato pessimo. Il risultato finale, dunque, è stato il seguente: quarto Leclerc e settimo Hamilton. Si dovrà rimontare nella Sprint e nello stesso tempo capire il motivo per cui non si sia riuscita a sfruttare le mescole morbide.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il tutto avrà inizio con la Sprint Race, con semaforo verde dalle ore 18:00 italiane. Le qualifiche, che definiranno lo schieramento della gara domenicale, inizieranno invece dalle 22:00 nostrane. Buon divertimento!