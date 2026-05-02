F1, George Russell: “Qualifiche molto negative, sorpreso da McLaren e Ferrari”

Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, il campione del mondo in carica ha riportato la McLaren ai livelli della passata stagione, firmando il crono di 1:27.869 ed ottenendo la prima partenza al palo dell’anno.

Di fianco al britannico, nella Sprint Race di domani, ci sarà il leader del campionato Andrea Kimi Antonelli. L’italiano si è piazzato in seconda posizione, a 222 millesimi dalla vetta. Completa la top 3 l’altra McLaren di Oscar Piastri, a 239 millesimi dal compagno di squadra. Non è stata una qualifica brillante quelle di George Russell che scatterà domani dalla sesta casella.

Ci si aspettava molto di più dal britannico, considerato anche il potenziale della Mercedes, ed invece arriva una terza fila a 624 millesimi dalla testa che non promette bene per il prosieguo del weekend. Queste le parole di Russell riportate da Sky: “Sono stato sorpreso di essere stato sopravanzato dalle McLaren e dalla Ferrari. Sapevamo che gli avversari si sarebbero avvicinati, però oggi sono stati più veloci di noi. Da parte mia ho faticato tantissimo. Probabilmente anche a causa delle condizioni. Sono state delle qualificazioni molto negative. Vedremo cosa ci può fare domani. Cosa è mancato? Abbiamo surriscaldato le gomme e alla fine ci è mancato anche il giusto bilanciamento con la vettura. Non sono riuscito a spingere di quanto avrei voluto. Devo dire che sono rimasto sorpreso soprattutto dai progressi degli altri”.