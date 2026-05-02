F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming

Sabato 2 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’Hard Rock Stadium, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Nel day-1 la McLaren ha fatto vedere, quando contava, le cose migliori. Il lavoro svolto dalla scuderia di Woking è stata rimarchevole e gli aggiornamenti sulla monoposto hanno permesso a Lando Norris di conquistare la pole-position per la Sprint che andrà in scena quest’oggi. Alle sue spalle ci saranno l’attuale leader della classifica mondiale, Kimi Antonelli (Mercedes), e l’altro alfiere del Team Papaya, Oscar Piastri.

Per quanto concerne la Ferrari, la Rossa aveva fatto sperare in qualcosa di ambizioso nel corso delle prove libere e anche del time-attack. La SF-26, con Charles Leclerc, aveva ben impressionato in termini di velocità pura con le gomme medie. Tuttavia, quando è venuto il momento di montare le soft la prestazione non è arrivata e il monegasco si è dovuto accontentare del quarto tempo. Ancora più indietro Lewis Hamilton, solo settimo.

La seconda giornata del week end del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 2 maggio (orari italiani)

Ore 18.00 Sprint Race a Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e TV8.

Ore 22.00-23.00 Qualifiche a Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e TV8.

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 2 maggio (orari italiani)

Ore 16.15 F1, Sprint Qualifying a Miami (USA) – Differita tv in chiaro.

Ore 18.00 Sprint Race a Miami (USA) – Diretta tv in chiaro.

Ore 22.00-23.00 Qualifiche a Miami (USA) – Diretta tv in chiaro.