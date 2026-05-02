F1, Lewis Hamilton: “Speravo di fare meglio, la macchina non dava buone sensazioni”

Nonostante delle ottime premesse, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione della Sprint Qualifying del GP di Miami, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Formula 1. Prova non brillante per il britannico che, sul più bello, ha mancato il guizzo per il vertice.

Precisamente il pilota della Ferrari ha raccolto un gap di 0.749 rispetto all’ottima McLaren di Lando Norris, poleman davanti ad Andrea Kimi Antonelli e all’altra vettura del Team Papaya guidata da Oscar Piastri. Una volta raggiunta la zona mista, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto:

“Non sapevamo molto bene cosa aspettarci – ha detto Hamilton – Avevo sperato che saremmo stati meglio, ma l’auto non ha dato una sensazione particolarmente buona. Pensavo che oggi saremmo stati più forti di così. Dovrò lavorare un po’ durante la notte per capire perché non siamo stati così veloci.”

Hamilton ha poi aggiunto: “Quando sono arrivato qui ero speranzoso e positivo; pensavo che saremmo stati molto più in alto in classifica“.