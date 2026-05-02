F1, Oscar Piastri: “Stiamo facendo progressi, sono felice di questo”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano ha infatti conquistato la terza posizione nella Sprint Qualifying, dimostrando ottima confidenza con il nuovo (e proficuo) pacchetto di aggiornamenti.

Nello specifico l’oceanico in forza alla McLaren ha registrato un gap di 0.239 rispetto al compagno di squadra Lando Norris, poleman in 1:27.869 davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, secondo a 0.222. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

“Avere lo stesso risultato qualitativo che ho ottenuto in Giappone e sentirmi comunque come se non avessi fatto il massimo oggi significa che stiamo facendo progressi, sono così felice di questo – ha detto Piastri – domani vediamo quello che posiamo fare”.

Piastri ha poi terminato: “Congratulazioni a Lando, avrà fatto un giro pazzesco. E grazie al team per aver portato qui tutti i nuovi pezzi, chiaramente la macchina ha fatto un passo avanti“.