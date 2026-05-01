F1, Andrea Kimi Antonelli: “Buon secondo posto dopo tante difficoltà. Sono ottimista per domani”

Andrea Kimi Antonelli è soddisfatto dopo aver chiuso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota del team Mercedes ha estratto il massimo dalla sua W16 nel giro decisivo della SQ3 inserendosi in mezzo alle McLaren che sembrano avere compiuto un passo in avanti notevole. Nel confronto diretto interno al team di Brackley, però, il leader della classifica generale ha rifilato ben 4 decimi al compagno di squadra George Russell.

Lando Norris ha chiuso le qualifiche sprint con il tempo di 1:27.869 precedendo Andrea Kimi Antonelli per 222 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 239 mentre è quarto Charles Leclerc a 370. Quinta posizione per Max Verstappen con un distacco di 592 millesimi, sesta per George Russell a 624 mentre in settima troviamo Lewis Hamilton a 749. Ottavo Franco Colapinto a 1.451, nono Isack Hadjar a 1.593 mentre è decimo Pierre Gasly a 1.605.

Al termine del venerdì di Miami il pilota bolognese ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: “Diciamo che è stata una sessione un po’ pasticciata. Con le gomme medie ho faticato e non sono stato in grado di realizzare un buon giro. Peccato non aver provato le gomme soft nel corso delle prove libere”.

Il classe 2006 prosegue nel suo racconto: “La macchina per fortuna ha preso vita nel corso delle qualifiche e anche io ho iniziato a spingere come volevo. Nel complesso si tratta di un risultato discreto. Assieme al team abbiamo svolto un bel lavoro di recupero. Anche per questo guardo con ottimismo a domani”.