Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streaming

Nella terza giornata del programma arriverà il momento dell’esordio al Roland Garros 2026 di tennis anche per il numero 14 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel primo turno del main draw l’austriaco Sebastian Ofner.

L’incontro del primo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’austriaco sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, martedì 26 maggio, sul Court 7: nei due precedenti, entrambi sul circuito maggiore, la situazione è in parità sull’1-1.

Il match tra Luciano Darderi e l’austriaco Sebastian Ofner nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

Court 7 – Dalle ore 11.00

Matteo Arnaldi (Italia)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi, 29)

A seguire

Linda Fruhvirtova (Cechia)-Elsa Jacquemot (Francia)

A seguire

Anhelina Kalinina (Ucraina)-Diane Parry (Francia)

A seguire

Luciano Darderi (Italia, 14)-Sebastian Ofner (Austria)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.