Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streaming
Nella terza giornata del programma arriverà il momento dell’esordio al Roland Garros 2026 di tennis anche per il numero 14 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel primo turno del main draw l’austriaco Sebastian Ofner.
L’incontro del primo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’austriaco sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, martedì 26 maggio, sul Court 7: nei due precedenti, entrambi sul circuito maggiore, la situazione è in parità sull’1-1.
Il match tra Luciano Darderi e l’austriaco Sebastian Ofner nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Martedì 26 maggio
Court 7 – Dalle ore 11.00
Matteo Arnaldi (Italia)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi, 29)
A seguire
Linda Fruhvirtova (Cechia)-Elsa Jacquemot (Francia)
A seguire
Anhelina Kalinina (Ucraina)-Diane Parry (Francia)
A seguire
Luciano Darderi (Italia, 14)-Sebastian Ofner (Austria)
