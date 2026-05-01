Sinner guarda avanti: “Sapevo che Fils era tra i migliori al mondo. Domenica sarà difficile”

Jannik Sinner regola per 6-2 6-4 il transalpino Arthur Fils nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, ed approda in finale, dove domenica affronterà uno tra il belga Alexander Blockx ed il tedesco Alexander Zverev. L’italiano ha parlato al termine del match nella consueta intervista in campo.

Le prime impressioni a caldo dell’azzurro: “Sono contento di poter giocare per un altro titolo, essere in finale qui vuol dire tanto per me. Domenica sarà difficile, ma sono contento di potermi giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me, sono contento del livello che ho espresso oggi. soprattutto nel primo set“.

Sinner analizza il match giocato quest’oggi: “Nel primo set ero a mio agio in risposta, meno nel secondo. Sono soddisfatto oggi, cerco di giocare il miglior tennis. Sapevo che Fils è uno dei migliori al mondo in questo momento, è ottimo per il nostro sport. In questi tornei i primi turni sono molto difficili, poi man mano che si va avanti, gli avversari hanno il tuo stesso ritmo“.