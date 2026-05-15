La pioggia potrebbe far ‘arrabbiare’ Sinner: tra ritardi, pericolo notte e ipotesi rinvio

Cresce l’attesa al Foro Italico in vista delle semifinali di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026, che vedranno protagonisti ben due tennisti azzurri proprio come avvenuto nella passata edizione del torneo. Luciano Darderi (che prende di fatto il posto di Lorenzo Musetti rispetto al 2025) sfiderà il norvegese Casper Ruud, mentre Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.

Il programma odierno verrà aperto nella sessione pomeridiana dal match Darderi-Ruud, previsto sul Centrale non prima delle ore 15.30 (in precedenza si disputerà un doppio femminile alle 13.30), che stabilirà il nome del primo finalista. In passato l’italo-argentino e lo scandinavo non si erano mai incrociati, quindi questo sarà uno scontro diretto inedito a livello di circuito maggiore.

In serata si accenderanno poi i riflettori per il 17° capitolo della rivalità tra Sinner e Medvedev (9-7 il bilancio complessivo in favore dell’altoatesino), che rischia però purtroppo di venire pesantemente condizionato dal maltempo. Le previsioni meteo infatti non sono incoraggianti ed indicano un alto rischio pioggia a partire dalle ore 18.

Il vero problema è che non dovrebbe trattarsi di un breve scroscio, bensì di una perturbazione che potrebbe stazionare a Roma per diverse ore non consentendo quindi il regolare svolgimento del match. Il numero uno al mondo potrebbe quindi giocare in tarda serata o addirittura magari in piena notte come avvenuto un paio di giorni fa a Darderi contro Rafael Jodar.

Uno scenario di certo non ideale per entrambi i giocatori ed in particolare per Sinner, che già in passato aveva fatto intendere di voler evitare di finire troppo tardi la sera. Da non escludere inoltre un possibile rinvio a domani della partita, che costringerebbe però il vincitore ad avere un giorno in meno di riposo rispetto all’altro finalista verso l’ultimo atto in programma domenica pomeriggio.