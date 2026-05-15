Sinner e Darderi ad un passo dalla storia. Roma attende e sogna la finale azzurra

Roma si prepara a vivere una giornata che potrebbe entrare nella storia del tennis e dello sport italiano. Oggi è il giorno delle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, oggi è il giorno di Jannik Sinner e Luciano Darderi, che hanno la possibilità di realizzare un sogno, quello di disputare una finale tutta italiana al Foro Italico. Gli antagonisti si chiamano Daniil Medvedev e Casper Ruud, ma l’occasione per i due azzurri è veramente ghiotta, perché mai come questa volta quel titolo che manca da cinquant’anni è davvero vicino e domenica si potrebbe trasformare in una lunga ed incredibile festa.

Il primo a scendere in campo sarà Luciano Darderi, che mai si era spinto così avanti un Masters 1000. Il numero 20 del mondo è reduce da due incredibili battaglie contro Alexander Zverev e Rafael Jodar, entrambe accomunate dal clamoroso 6-0 nel terzo set che l’azzurro ha rifilato all’avversario. Contro il tedesco Darderi è riuscito ad annullare tre match point e lo ha rimontato e poi schiantato anche psicologicamente; mentre con lo spagnolo è uscito vincitore dalla battaglia notturna di due sere fa, mostrando una condizione atletica davvero eccezionale.

Certo il tema del recupero fisico e mentale è importante per Darderi, che si prepara a vivere quella che è al momento la partita più importante della sua carriera. Con più serenità ed esperienza probabilmente si approccia Casper Ruud, che è alla quarta semifinale al Foro Italico, ma il norvegese non è mai riuscito a raggiungere l’ultimo atto. Sulla terra rossa romana Ruud si è ritrovato dopo un periodo davvero complicato e dove proprio i risultati non arrivavano, ma al Foro Italico sta giocando bene ed è prontissimo a scendere in campo in quello che sarà anche il primo scontro diretto tra i due giocatori.

Appuntamento non prima delle 19 per vedere invece Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha appena stabilito un altro incredibile record, centrando ieri contro Andrey Rublev la trentaduesima vittoria consecutiva nei Masters 1000. L’altoatesino ha superato così Novak Djokovic in questa speciale classifica, ma l’obiettivo di Sinner è solo ed è quello di succedere finalmente ad Adriano Panatta nell’albo d’oro degli Internazionali d’Italia, tornando in quella finale già giocata l’anno scorso, quando poi venne sconfitto da Carlos Alcaraz.

Sarà la diciassettesima volta che Sinner e Medvedev si incroceranno su un campo da tennis e Jannik è in vantaggio per 9-7, con i nove successi dell’azzurro che sono arrivati negli ultimi dieci incontri disputati, con l’unica sconfitta ai quarti di Wimbledon nel 2023, ma con l’altoatesino che non era sto bene nella notte prima del match. Questa versione di Jannik fa veramente paura agli avversari, ma Medvedev sicuramente non si lascerà intimidire e sogna il clamoroso sgambetto, avendo finalmente ritrovato un po’ di gioco e fiducia, proprio come nel 2023 quando a sorpresa riuscì a trionfare al Foro Italico.