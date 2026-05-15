Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare l’approdo al penultimo atto degli Internazionali d’Italia. Sarà l’ottava sfida in due anni, infatti, contro Harri Heliovaara e Henry Patten.

Il duo finlandese-britannico, nei precedenti, è avanti 5-2. E se la prima volta si è avuta all’esordio a Wimbledon 2024, torneo che fu poi magia pura per i due, i successivi confronti hanno avuto molto da raccontare. Particolarmente ricordate la finale di Pechino 2024 vinta dagli italiani e quella, infinita, degli Australian Open 2025, andata a Heliovaara e Patten. Al momento, però, sono Bolelli e Vavassori che ridono per ultimi, avendo vinto la finale di Miami per 6-4 6-2.

Il quarto di finale degli Internazionali d’Italia di doppio tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Harri Heliovaara/Henry Patten si giocherà alle ore 13:30 sulla SuperTennis Arena. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN OGGI, ATP ROMA 2026

Venerdì 13 maggio

SuperTennis Arena

Ore 13:30 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [1]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Quarti doppio ATP

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport