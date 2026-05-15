Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orari 15 maggio, programma in chiaro, streaming

Per il secondo anno consecutivo al Foro Italico sono ben due i giocatori italiani impegnati nelle semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner, che aveva raggiunto il penultimo atto del torneo romano anche nel 2025, ci sarà infatti anche Luciano Darderi in campo quest’oggi per inseguire un posto in finale.

Darderi sarà protagonista della prima semifinale, nella sessione pomeridiana sul Centrale, affrontando il forte terraiolo norvegese Casper Ruud dopo aver eliminato sempre al terzo set nei turni precedenti dei top player del calibro di Tommy Paul, Alexander Zverev e Rafael Jodar. Il 24enne italo-argentino si appresta ad affrontare dunque il match sin qui più importante della carriera, con la consapevolezza di aver in ogni caso ritoccato il suo best ranking (da lunedì sarà n.16 o n.17).

Italia che verrà rappresentata poi nella sessione serale da Sinner, dominatore attuale del tennis globale in assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz. L’altoatesino sfiderà nella seconda semifinale degli Internazionali il russo Daniil Medvedev con il ruolo di favorito, considerando lo storico recente dei precedenti e anche il rapporto problematico del suo avversario con la terra battuta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Ruud e Sinner-Medvedev, semifinali del Masters 1000 di Roma. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUALE PARTITA SU TV8 OGGI

Venerdì 15 maggio

Campo Centrale – Inizio alle ore 13.30

C. Bucsa/N. Melichar-Martinez vs K. Siniakova/T. Townsend

A seguire, ma non prima delle 15.30

Luciano Darderi vs Casper Ruud – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

A seguire, ma non prima delle 19.00

Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP ROMA OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.