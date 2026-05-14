Sinner o Darderi: chi si vedrà su TV8 in semifinale a Roma? La Legge e il palinsesto in chiaro

Due tennisti italiani si sono qualificati alle semifinali degli Internazionali d’Italia: Luciano Darderi ha sconfitto lo spagnolo Rafael Jodar nella notte dopo aver schiantato anche il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del ranking WTA) e si è così meritato il confronto con il norvegese Casper Ruud; Jannik Sinner sta proseguendo nella sua proverbiale cavalcata, ha regolato in due set anche il russo Andrey Rublev e se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce.

Il numero 1 del mondo si sta rendendo protagonista di una primavera semplicemente stellare: dopo aver vinto quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid), insegue il pokerissimo sulla terra rossa di Roma per poi lanciarsi con grande ottimismo verso il Roland Garros, unico Slam che manca alla sua collezione. Darderi ha invece ottenuto il miglior risultato della carriera in un torneo di questo calibro e ora non vuole smettere di sognare, dopo aver caricato il pubblico della Capitale con il trionfo in notturna.

L’appuntamento è per venerdì 15 maggio, quando si giocheranno entrambe le semifinali: la prima semifinale andrà in scena come secondo match a partire dalle ore 13.30 e non inizierà prima delle ore 15.30 (il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperta da una semifinale di doppio femminile); la seconda semifinale sarà il terzo match a partire dalle ore 13.30 e non inizierà prima delle ore 19.00. Teoricamente prima toccherà a Darderi, poi sessione serale per Sinner: la conferma arriverà nel pomeriggio odierno.

Entrambe le semifinali si vedranno in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8: gli appassionati potranno gustarsi gli incontri di Sinner e Darderi in modalità totalmente libera sull’ottavo canale generalista. La legge prevede che vengano trasmesse in chiaro tutte le semifinali degli Internazionali d’Italia che prevedono la presenza di un italiano e dunque entrambi i match godranno di questa modalità di copertura. Prevista la diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky; garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it.

QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI ATP ROMA

Venerdì 15 maggio

Secondo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 15.00 Prima semifinale (probabilmente Darderi-Ruud) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, TV8

Terzo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 19.00 Seconda semifinale (probabilmente Sinner-Medvedev/Landaluce) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, TV8

In precedenza, a partire dalle ore 13.30 sul Campo Centrale, si giocherà una semifinale di doppio femminile. A seguire toccherà a Darderi (non prima delle ore 15.00) e poi a Sinner (non prima delle ore 19.00).

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP ROMA: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.