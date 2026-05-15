Puppo: “Dopo quando accaduto in Darderi-Jodar, la narrazione di Roma come ‘quinto Slam’ è finita”

Gli Internazionali di tennis di Roma entrano sempre più nel vivo e gli italiani sono grandi protagonisti al Foro Italico. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, giornalista di Eurosport, ha iniziato la sua analisi dal match che ha visto il nostro Darderi uscire vincitore dal match contro Jodar. Una partita che ha vissuto su diverse peculiarità. In primo luogo l’orario, dato che si è conclusa a tarda notte, quindi la concomitanza con lo Stadio Olimpico dove si è disputata la Finale di Coppa Italia con problematiche che sono andate a rovinare lo scenario anche del torneo di tennis. “Sicuramente una serata di grandi emozioni in campo e fuori. Il pubblico è stato eccezionale assieme ai due protagonisti che hanno resto giustizia al pensiero delle atmosfere del torneo di Roma. Quanto avvenuto dopo la partita Inter-Lazio con la sospensione per i fumogeni ha portato l’Italia a fare una pessima figura. Bisogna smettere di fare il paragone con il calcio è meglio non farlo. Il confronto è stato impietoso”.

Dario Puppo critica poi la narrazione attorno al Masters 1000 della capitale: “Si dice che potrebbe essere il quinto torneo del Grande Slam? Dopo quanto visto anche nel match di Darderi penso che quella narrazione non solo sia in discussione, ma sia proprio finita”.

Luciano Darderi ha superato l’astro nascente del tennis mondiale, lo spagnolo Jodar al termine di un match splendido: “Non pensavo che lo spagnolo potesse arrivare al terzo set per come stavano andando le cose nel secondo parziale. Diciamo che mi sembrava un po’ cotto, ma ha saputo portarsi al terzo set. A quel punto c’è stato un grande Darderi che ha chiuso nettamente i conti. Che torneo che sta facendo! Vittoria al terzo set 6-0 contro Jodar com’era successo in precedenza con Zverev, dopo aver già eliminato Paul. Un percorso clamoroso. Jodar? Lo avevo già visto commettere troppi errori. Non era facile pensare che potesse anche avere la tenuta per rimontare. Dopo che ha vinto il torneo di Marrakech ha iniziato una nuova vita sportiva e deve ancora farsi le ossa in match simili”.

A questo punto il prossimo avversario dell’azzurro sarà Casper Ruud che ha avuto la meglio su un acciaccato Musetti: “In questo momento sembra avere qualcosa in più del solito. Sta bene e ha superato un problema avuto nelle scorse settimane. Ha fatto bene a fermarsi, come ora necessariamente toccherà anche a Lorenzo. Ad ogni modo fa effetto pensare che lunedì potremmo avere 4 italiani nelle prime 17 posizioni del ranking ATP. Ora ne abbiamo anche 3 nella top10 della Race. Splendido”.

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