La semifinale di Sinner a rischio maltempo: cosa succede in caso di rinvio e quando verrebbe recuperata

Domani, non prima delle 19:00, Jannik Sinner sarà impegnato nella seconda semifinale degli Internazionali d’Italia. In attesa di conoscere il nome del prossimo avversario — che uscirà dal confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce — l’azzurro dovrà concentrarsi soprattutto sul recupero fisico e mentale.

Reduce dal successo ottenuto oggi contro un altro russo, Andrey Rublev, battuto con il punteggio di 6-2 6-4, Sinner ha sottolineato l’importanza del recupero e le difficoltà legate alle partite disputate in sessione serale. Le temperature più basse e le condizioni del campo, differenti rispetto a quelle del contesto diurno, rappresentano infatti fattori da non sottovalutare. A questi, però, potrebbe aggiungersi un’ulteriore variabile.

Il riferimento è alle condizioni meteo. La pioggia, infatti, potrebbe caratterizzare la giornata romana e incidere proprio sulla fascia oraria prevista per il match di Sinner. Le previsioni delineano uno scenario poco incoraggiante: la probabilità di precipitazioni è stimata intorno al 80%, con temperature sui 17 °C e vento debole.

Per questo motivo, non si può escludere l’ipotesi di un rinvio dell’incontro. In tal caso, la semifinale verrebbe recuperata sabato 16 maggio. Il programma originario prevede, a partire dalle 12:00, una semifinale di doppio maschile e, dalle 17:00, la finale del singolare femminile. In questo scenario, il match dell’azzurro potrebbe essere collocato intorno alle 15:00. Non resta che attendere.