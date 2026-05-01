Quando la finale dell’ATP di Madrid 2026? Orario, tv, programma, streaming

L’ultimo atto del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso in altura sulla terra battuta iberica, si disputerà domenica 3 maggio.

Il match tra i vincitori delle due semifinali odierne sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00, con il programma che scatterà alle ore 14.00 con la finale di doppio femminile.

La finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport in caso di presenza di Sinner.

CALENDARIO ATP MADRID 2026

Domenica 3 maggio

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 14.00

Finale doppio femminile

Non prima delle ore 17.00

Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport in caso di presenza di Sinner.